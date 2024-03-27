Общество 27 марта 2024, 11:25 Овчинский рассказал о сферах развития государственно-частного партнерства в Москве

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Москва стала одним из первых регионов страны, начавших использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). На сегодняшний день в столице заключены семь концессий в различных направлениях и ГЧП-соглашение в сфере экологии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Столица активно применяет механизмы государственно-частного партнерства. С 2014 года город подписал с инвесторами семь концессий и одно ГЧП-соглашение, общий объем инвестиций по которым достигнет 124,5 миллиарда рублей», — отметил он, выступая на форуме «День московского ГЧП».

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Правительство Москвы использует и другие инструменты, благодаря которым инвесторы получают прибыль, столица — новые качественные объекты, социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру, а государство — налоговое выплаты.

«Например, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов мы внедрили механизм „зеленый коридор“ и теперь можем создавать заводы площадью по 100 тысяч квадратных метров за семь-девять месяцев с момента принятия решения», — рассказал Владислав Овчинский.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

ГЧП, по его оценке, уже дает результаты: сразу два проекта реализовали в прошлом году — запустили движение по проспекту Багратиона, а также открыли центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий.

Проектирование проспекта Багратиона в рамках механизма ГЧП стартовало в мае 2015-го, а в сентябре 2023-го президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли по нему движение. За время работы автомагистрали по ней проехали 3,8 миллиона раз.

ГЧП-соглашение в сфере экологии заключили в 2021 году: Москва передала инвестору два объекта, куда свозят старую технику. После переработки из нее будут создавать рециклированные материалы. Их вернут в экономический оборот, и они могут стать сырьем для производства напольных покрытий, стройматериалов, автомобильных деталей и новых устройств.

В высокой степени готовности находится строительство школы в инновационном центре «Сколково».

По оценке вице-президента Сбербанка, председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, ГЧП является для столицы востребованным механизмом, который может обеспечивать эффективное взаимодействие между государством, финансовыми институтами и бизнесом.

«Сегодня Сбер предлагает широкую линейку специализированных банковских продуктов для финансирования проектов ГЧП, которые позволяют в ускоренном режиме возводить социально значимые объекты в сферах ЖКХ, медицины, транспорта, образования, спорта и других областях», — добавил Цыбульников.

На сегодняшний день в Москве заключены концессии в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания.