Общество 25 июля 2023, 14:54 Овчинский: производитель спортивной женской одежды в Москве расширил ассортимент пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Молодой московской производитель спортивной одежды Skin of Angel с начала года расширил ассортимент четырьмя новыми моделями изделий. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Глава Департамента обратил внимание, что предприятия легкой промышленности Москвы предоставляют огромные возможности для спортсменов, выпуская инвентарь, обувь, одежду и многое другое.

Реклама

Компания Skin of Angel с 2018 года выпускает женскую одежду для занятий спортом. С начала 2023 года это предприятие произвело почти 20 тысяч единиц изделий и добавило в ассортимент четыре новые модели — велошорты, юбки-шорты и две модели купальников.

«Теперь в товарной линейке бренда 20 позиций», — отметил Овчинский.

Компания планирует наращивать темпы производства и до конца года выпустить более 50 тысяч свитшотов, топов, лосин, купальников и первых на отечественном рынке одношовных комбинезонов для занятий аэройогой.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам сооснователя компании Ольги Серебряковой, вещи изготавливают по уникальным дизайнерским лекалам из высокотехнологичного эластичного материала. Он не сковывает движения и сохраняет форму изделия.

«Мы постоянно развиваемся и добавляем новые товары. Например, к осенне-зимнему сезону планируем расширить линейку и размерную сетку термобелья для зимних видов спорта», — поделилась она.

На сегодняшний день в Москве работают почти 4000 промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных, а также порядка 100 малых предприятий.

В столице производят одежду, обувь и косметику, сложную технику, медоборудование, лекарства, мебель, предметы декора и многое другое. Для развития компаний в Москве приняли более 20 разных системных мер поддержки. В их числе — целевые займы и субсидии. Помимо этого, в городе внедрили и ряд антикризисных инструментов.