Общество 26 февраля 2023, 10:25 Овчинский: производитель керамических огнеупорных материалов Москвы увеличил выручку в 2022 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель керамических огнеупорных материалов за прошлый год увеличил выручку почти на треть. Информацию об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

За прошлый год рост столичной обрабатывающей продукции повысился на 10%, отметил он. Кроме того, предприятия города смогли улучшить и другие экономические показатели. В качестве примера Овчинский привел Научно-технологический центр «Бакор». Это предприятие, по его словам, по итогам года увеличило выручку почти на треть.

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«Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия», — объяснил он.

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Еще в 2020 году завод получил займ от Московского Фонда поддержи промышленности и предпринимательства. Благодаря этому предприятие запустило новый цех и закупило оборудование для импортозамещения огнеупоров и керамики. Все закупленное оборудование успешно ввели в эксплуатацию, добавил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Директор по производству НТЦ «Бакор» Роман Дородных отметил, что увеличить производительность дробильного цеха получилось благодаря закупке оборудования.

«Выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%», — отметил он.

По его словам, предприятие успешно оснастило цех по производству литейных форм, а также автоматизировало участок упаковки литейной оснастки и спецкерамики.

В 2020 году Москва присвоила производителю статус промышленного комплекса. Благодаря ему предприятие может получать льготы, а сэкономленные средства направлять на модернизацию.