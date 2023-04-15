Общество 15 апреля 2023, 11:14 Овчинский: почти 2 миллиона куличей к Пасхе изготовили пекари Москвы

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Один из самых важных православных праздников — Пасху — будут отмечать в этом году 16 апреля. Подготовку к ней по традиции начали заранее. Крупные столичные кондитерско-булочные комбинаты испекли около 1,9 миллиона куличей и пасхальных кексов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Два крупных столичных кондитерско-булочных комбината испекли более 679 тонн продукции, отметил Овчинский.

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Он обратил внимание, что столичные производители выпускают широкий ряд таких изделий, а некоторые используют даже альтернативные безглютеновые ингредиенты.

«При этом московская пасхальная продукция представлена как в столичном, так и в соседних регионах», — добавил руководитель департамента.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский хлебобулочный комбинат «Черемушки» выпустил 11 видов пасхальных изделий. Объем производства составил 349 тонн. В ассортименте есть и традиционные куличи, и кексы, в том числе с морковной или творожной начинкой.

Свыше 330 тонн продукции произвел булочно-кондитерский холдинг «Коломенский». А шоколадная фабрика French Kiss подготовила к празднику не только куличи, но еще 140 килограммов расписных имбирных пряников и четыре тонны шоколадных изделий — среди них есть шоколадные яйца, фигурный шоколад в виде символов Пасхи, красивые подарочные наборы и конфеты.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве на предприятиях, которые изготавливают хлеб и хлебобулочные изделия, трудятся свыше 13 тысяч человек. Всего таких объектов — 70. У 10 из них есть статус промышленного комплекса, благодаря которому у компаний есть право на дополнительные налоговые льготы.