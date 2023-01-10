Общество 10 января 2023, 08:20 Овчинский: около 90 фабрик и заводов приняли участие в фотовыставках Москвы в 2022 году

Читать 360tv в

В прошлом году на улицах, в скверах и парках москвы провели девять фотовыставок в рамках проекта «открой#Моспром». Они были посвящены промышленности российской столицы. Их участниками стали почти 90 предприятий, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фотовыставки в Москве проводятся регулярно начиная с 2019 года. Как правило, они посвящены работе и истории развития промышленности Москвы. Обычно их проводят на улицах города, отметил Овчинский. Однако в 2022 году власти города впервые организовали подобное мероприятие в парках, скверах и метро. новый формат, по его словам, сделал выставки доступными для огромного количества зрителей.

Реклама

«За время существования проекта мы организовали 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов. Например, в 2022 году 87 промпредприятий стали частью этой акции», — отметил он.

Реклама

В начале 2022 года в Москве прошла выставка «Все в цех». Она рассказывала о сотрудниках и сотрудницах столичных промпредприятий. Следующая была в марте — «Открой Моспром Арт». Москвичей она познакомила с историей столичной промышленности конца XIX — начала XXI века через призму искусства. На выставке можно было увидеть картину «Первая лампочка Ильича у колхозников», написанную в 1937 году.

Апрельскую выставку «Предприятия Москвы — к звездам!» приурочили к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли (ПС-1) и причастности столичных промышленников к этому событию.

Экспозиция «Будущее московской промышленности», которая работала в мае, посвящалась победителям хакатона «Моспром Studweek». По итогам этих состязаний 30 студентов пригласили на стажировку на ведущих предприятиях города, еще пять получили предложения о работе на Щербинском лифтостроительном заводе.

В последний летний месяц на Рождественском бульваре работала фотоэкспозиция с кадрами строительства первых самолетов. Кроме того, на ней показали историю развития конструкторского бюро имени Туполева.

Для фотовыставки «Москва будущего глазами художников», посвященной 875-летию со дня образования города, привлекли современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые произойдут в будущем.

Завершила 2022 год экспозиция «Вкусная Москва». На этой выставке столичные производители продуктов поделились необычными фактами о себе.