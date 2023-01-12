Общество 12 января 2023, 07:20 Овчинский: ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпускать наборы для обучения метрологии Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Научные развлечения» начнет разработку и выпуск учебного набора «Юный метролог». Он будет предназначен для изучения науки об измерениях в школах, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «Научные развлечения» занимается производством оборудования по естественно-научным направлениям порядка 25 лет. Вместе с Росстандартом она выпустит новый набор для школ.

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«В 2023 году более тысячи единиц такой продукции поступит в образовательные учреждения 11 регионов России. В дальнейшем география проекта будет расти», — добавил Овчинский.

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Ожидается, что наборы «Юный метролог» помогут школьниками познакомиться с наукой об измерениях и обеспечении их точности, а также будут способствовать ранней профориентации.

Компания «Научные развлечения» постоянно совершенствуется и расширяет ассортимент образовательных наборов.

«Их назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Наборами компании «Научные развлечения» сегодня активно пользуются порядка миллиона детей. Они помогают школьникам освоить азы физики, химии, информатики, биологии и астрономии.

Резидентом ОЭЗ «Технолополис Москва» организация является с 2019 года. Это позволяет ей получать определенные льготы. К примеру, компании с таким статусом на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.