Общество 17 февраля 2023, 11:18 Овчинский: на семинаре предпринимателям расскажут о получении разрешений на строительство Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Семинар, посвященный получению разрешений на строительство, состоится в Москве 21 февраля. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Мероприятие пройдет в рамках цикла «Семинары для бизнеса». Любой желающий сможет поучаствовать во встрече в онлайн-формате. Для очного посещения площадки требуется регистрация на инвестиционном портале Москвы.

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«Город проявляет особый интерес к открытию новых производств в столице. Это дает новые рабочие места и необходимую для жизнедеятельности продукцию», — отметил Владислав Овчинский.

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Он обратил внимание, что для этого власти оказывают необходимые меры поддержки: подбор участков, подключение к коммунальным сетям, выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

Для бизнесменов открыт «зеленый коридор», благодаря которому срок выполнения основных процедур реализации проектов строительства и реконструкции промышленных объектов уменьшается в два раза.

Руководитель департамента отметил, что на семинарах участники узнают о способах взаимодействия власти и застройщиков. На встречах можно задать все вопросы.

На предстоящем семинаре «Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали» специалисты расскажут о процедурах и этапах получения документов, представят сервисы прямой связи для застройщиков, поделятся лайфхаками о сокращении сроков необходимых процедур.