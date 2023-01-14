Общество 14 января 2023, 11:20 Овчинский: московский производитель RFID-продукции попал в реестр Минпромторга

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Минпромторг России внес в реестр промышленности более 10 смарт-карт и семь RFID-брелоков производства столичной компании ISBC. Она получила документ, который подтверждает локализацию технологического процесса производства продуктов в стране, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Включение в реестр российской продукции является необходимым процессом в жизни компании для того, чтобы она могла участвовать в госзакупках. Как правило, такая продукция обладает преимуществами при конкуренции с иностранными образцами. Дело в том, что госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии. Как рассказал Овичнский, компания ISBC из Зеленограда производит современную RFID-продукцию уже более 20 лет. Ее широко применяют во многих сферах.

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«В 2022 году 19 разработок занесли в реестр отечественной продукции Минпромторга — это 12 видов смарт-карт, которые применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков. Они выполнены преимущественно из отечественных компонентов и используются уже в 78 регионах России», — отметил он.

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Смарт-карты также могут использовать не только в сфере транспорта, но еще и в качестве электронного читательского билета, школьной карты, ключ-карты. Кроме того, их могут внедрить в виде систем лояльности. Их преимущество в том, что RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом. Он — прочный и износостойкий. Это защищает изделие от высоких температур и делает его работоспособным даже после погружения в воду.