Общество 28 мая 2023, 12:25 Овчинский: московский производитель мороженого «Айскрафт» расширил линейку продукции перед летом Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Айскрафт», выпускающая мороженое и замороженные десерты ручной работы, добавила в ассортимент более 10 новых видов продукции в преддверии летнего сезона. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, более 250 площадок в столице производят продукты питания. Среди них есть заводы, изготавливающие мороженое и замороженные десерты. Поскольку спрос на локальную продукцию ежегодно повышается, такие производители расширяют мощности и ассортимент, отметил Овчинский.

«Например, столичная компания „Айскрафт“ к летнему сезону представила более 10 новых позиций. При этом в линейке предприятия на данный момент насчитывается свыше 70 видов замороженных десертов ручной работы», — сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производитель «Айскрафт» включил в линейку мороженое и сорбеты со вкусом мохито, малины и вишни. Предприятие также предлагает более 20 видов молочных коктейлей на основе мороженого, актуальных для летнего сезона.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор компании Артур Фахрутдинов рассказал, что «Айскрафт» работает с сезонными торговыми точками, магазинами, ресторанами, кафе и гостиницами. Производитель запустил около 10 собственных фирменных торговых точек в Москве. При этом заказать оптовую поставку партий мороженого от столичного предприятия можно из любого российского региона.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что в первые три месяца 2023 года в городе выросло производство продуктов питания. Например, повысились объемы выпуска рыбных, мясных и кондитерских изделий.

Город предлагает московским предприятиям более 20 системных мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, для компаний действует ряд антикризисных инструментов.