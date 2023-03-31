Общество 31 марта 2023, 07:19 Овчинский: московская компания нарастила объемы производства одежды Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Альпекс Класс», которая является резидентом отраслевого кластера «Кунцево» в 2022 году выпустила более 63 тысяч единиц продукции. Этот показатель на 22% больше, чем тот, что был в 2021 году, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, сегодня в Москве работает свыше 200 предприятий легкой промышленности. На них производят обувь, одежду, ткани, товары для детей и многое другое. Власти российской столицы предоставили им более 20 инструментов поддержки, среди которых — субсидии и целевые займы, отметил Овчинский. Такие условия позволяют компаниям развиваться и увеличивать производство.

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«Компания „Альпекс Класс“ в прошлом году нарастила объем производства одежды по сравнению с 2021 годом на 22% и произвела свыше 63 тысяч единиц товара», — добавил он.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Альпекс Класс» выпускает одежду с 1995 года и постоянно обновляет ассортимент. Недавно в продаже появилась новая коллекция из премиального трикотажного полотна. Особенностью продукции московской компании являются анатомически правильные изделия. В производстве «Альпекс Класс» использует качественные и современные материалы с дышащими покрытиями, отметила гендиректор компании Юлия Сорокина.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Продукция сертифицирована по системе Госстандарта России и соответствует международным стандартам качества. Поэтому наша одежда не только удобна, но и безопасна для здоровья потребителей», — объяснила она.

Сегодня «Кунцево» — специализированная площадка для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных индустрий. Основным направлением деятельности отраслевого кластера является создание бизнес-среды и инфраструктуры, которая помогает создавать, развивать и продвигать производственные компаний легпрома.