Общество 02 января 2023, 09:20 Овчинский: московская компания «Гельтек» увеличила выпуск косметики почти в два раза в 2022 году

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Московская компания «Гельтек» за 2022 год увеличила производство косметических средств почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Информацию об этом журналистам сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня в Москве производством косметической продукции занимается более 30 компаний. Они выпускают косметические, уходовые, гигиенические средства и парфюмерию для взрослых и детей. Среди них есть и предприятия с вековой историей, и достаточно молодые, отметил Овчинский. Они не только развивают производственные мощности, но и достойно заменяют ушедшую с рынка западную продукцию.

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«Компания „Гельтек“ с января по сентябрь 2022 года выпустила в 1,7 раза больше косметики по сравнению с таким же периодом 2021 года. На предприятии произвели свыше 270 миллионов единиц продукции», — отметил Овчинский.

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Компания работает в Москве с 1994 года. Она занимается производством кремов, гелей, сывороток, пилингов и масок. Производитель поставляет свои товары во все регионы страны. Кроме того, предприятие обеспечивает косметологов и медработников профессиональной косметикой и средствами для ультразвуковой и функциональной диагностики.

Сегодня продукция «Гельтека» представлена в крупнейших парфюмерно-косметических сетях страны, популярных маркетплейсах и аптеках. Уходящий год для российских производителей косметики стал не только сложным временем. Он также дал им новые возможности. Несмотря на все сложности, компания смогла предложить покупателям достойные и качественные альтернативы иностранным средствам, новинки и даже запустить линейку косметики для детей.

Власти Москвы предоставляют компаниям меры поддержки. К примеру, некоторые производители косметической продукции в Москве имеют статус промышленного комплекса. Благодаря этому они получают налоговые льготы, а сэкономленные средства направляют на собственное развитие.