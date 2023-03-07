Общество 07 марта 2023, 08:21 Овчинский: московская фабрика в 2022 году увеличила производство обуви

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Обувная фабрика «Парижская коммуна», расположенная в Москве, за прошлый год произвела порядка миллиона пар обуви. Это на четыре процента больше по сравнению с 2021 годом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что легкая промышленность в Москве продолжает развиваться. Компании российской столицы производят одежду, аксессуары, а также обувь для взрослых и детей. Овчинский добавил, что только в прошлом году порядка 200 предприятий Москвы произвели в шесть раз больше одежды, чем годом ранее.

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«Московская обувная фабрика увеличила объемы производства на четыре процента по сравнению с показателями 2021 года. На предприятии изготовили 980 тысяч пар обуви. Наибольший рост объема производства отметили в ассортименте деткой обуви — 144,3 тысячи пар», — заявил он.

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Кроме того, в 2022 году компания в 1,5 раза нарастила выпуск специальной обуви для силовых структур по сравнению с 2021 годом. Гендиректор фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин отметил, что за все время работы предприятие изготовило более 660 миллионов пар обуви.

«Наши специалисты ежегодно разрабатывают более 700 моделей обуви. В последние годы нам удается производить до миллиона пар обуви, что почти в два раза больше, чем пять лет назад», — добавил он.

Размещение промплощадок в Москве дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также обеспечивает системной поддержкой города.