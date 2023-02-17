Общество 17 февраля 2023, 07:18 Овчинский: материалы столичного производителя помогли реконструировать социально значимый объект Казани

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«Нанотехнологический Центр Композитов», который является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», поставил материалы внешнего армирования в Казань. Их применят для реконструкции здания в центре города, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня порядка 130 предприятий Москвы предлагают широкий ассортимент современных разработок для строительства. Они производят инновационные материалы, которые сокращают использование тяжелой техники, отметил он. По словам Овчинского, именно эти разработки сокращают сроки строительства, а также экономят ресурсы.

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«В 2022 году столичный производитель поставил более восьми километров высокопрочных ламелей — специальных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций», — добавил он.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В этом году выпущенные компанией материалы пригодились для реконструкции Института пространственного планирования Республики Татарстан. С их помощью строители провели необходимые работы без тяжелой техники и сварки. Кроме того, усиление композитами помогло избежать высокой нагрузки на конструкции.

Руководитель Департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов отметил, что система внешнего армирования увеличивает надежность строящихся зданий. Кроме того, она увеличивает межремонтные сроки.

В 2017 году «Нанотехнологический Центр Композитов» получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие на 10 лет освободили от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.