Овчинский: «Кунцево-Электро» увеличит выпуск продукции в 1,5 раза и создаст новые рабочие места | 360°

Общество 27 октября 2022, 12:22 Овчинский: «Кунцево-Электро» увеличит выпуск продукции в 1,5 раза и создаст новые рабочие места Владислав Овчинский, фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский завод по производству электромонтажных и электроустановочных изделий «Кунцево-Электро» в 1,5 раза увеличит выпуск продукции. Это стало возможным после запуска на предприятии новой линии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Он напомнил, что в 2020 году предприятие получило финансовую поддержку от города. Средства компания вложила в расширение производственных мощностей и запустила новую литейную линию.

На ней установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик. По словам Овчинского, новая линия позволит увеличить объем производства до пяти тысяч изделий в год, то есть в 1,5 раза.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Также запуск способствует расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения», — отметил глава департамента.

В настоящее время два действующих литьевых участка завода за месяц могут переработать до 22 тонн пластика. На новом участке можно ежегодно перерабатывать до 250 тонн.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, это позволит создать 45 новых рабочих мест. «Кунцево-Электро» является одним из крупнейших предприятий Москвы, которое дает работу специалистам с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На сегодня на заводе работают более 200 сотрудников, половина из них — сотрудники с ОВЗ, уточнил гендиректор компании Валерий Моложаев. Реализация нового проекта на предприятии позволит не только сохранить рабочие места, но и создать 45 новых для специалистов с инвалидностью.