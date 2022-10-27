Овчинский: «Кунцево-Электро» увеличит выпуск продукции в 1,5 раза и создаст новые рабочие места | 360°

27 октября 2022, 12:22
Овчинский: «Кунцево-Электро» увеличит выпуск продукции в 1,5 раза и создаст новые рабочие места
Московский завод по производству электромонтажных и электроустановочных изделий «Кунцево-Электро» в 1,5 раза увеличит выпуск продукции. Это стало возможным после запуска на предприятии новой линии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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Он напомнил, что в 2020 году предприятие получило финансовую поддержку от города. Средства компания вложила в расширение производственных мощностей и запустила новую литейную линию.
На ней установили восемь высокотехнологичных литьевых машин, в которые опускаются пластиковые гранулы и перерабатываются в жидкий пластик. По словам Овчинского, новая линия позволит увеличить объем производства до пяти тысяч изделий в год, то есть в 1,5 раза.
«Также запуск способствует расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения», — отметил глава департамента.
В настоящее время два действующих литьевых участка завода за месяц могут переработать до 22 тонн пластика. На новом участке можно ежегодно перерабатывать до 250 тонн.
Кроме того, это позволит создать 45 новых рабочих мест. «Кунцево-Электро» является одним из крупнейших предприятий Москвы, которое дает работу специалистам с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодня на заводе работают более 200 сотрудников, половина из них — сотрудники с ОВЗ, уточнил гендиректор компании Валерий Моложаев. Реализация нового проекта на предприятии позволит не только сохранить рабочие места, но и создать 45 новых для специалистов с инвалидностью.
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