Общество 04 января 2023, 09:20 Овчинский: компания «Поли-Р» в Москве увеличила производственные мощности в 2022 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Московское предприятие «Поли-Р», которое занимается выпуском лакокрасочных материалов, за этот год в несколько раз увеличило производственные мощности. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

За 10 месяцев 2022 года в Москве произвели на 14,4% больше красок, лаков и других материалов по сравнению с 2021 годом. Этому поспособствовали увеличившиеся потребности не только для бытовых потребителей, но и для промышленных, объяснил Овчинский. Он добавил, что раньше компания «Поли-Р» выпускала несколько тонн продукции в неделю.

Реклама

«За год увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий за рабочую смену», — отметил он.

Реклама

Производитель намерен расширить ассортимент продукции грунтовками, лаками и эмалями. Кроме того, в конце 2021 года компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов.

Сегодня большую часть мощностей предприятие направило на выпуск краски на водной основе. Она отличается тем, что не имеет резкого запаха. Именно поэтому ее можно применять в детских садах, школах и больницах.

Вся продукция «Поли-Р» проходит тщательный контроль. Его осуществляют после перемешивания ингредиентов. После этого краску разливают по упаковкам и отправляют на реализацию.