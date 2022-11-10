10 ноября 2022, 07:22
Овчинский: компания из «Технополиса Москва» разработала новый вид экспресс-теста на коронавирус
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Имбиан Лаб», которая локализована в ОЭЗ Москвы и наукограде «Кольцово» Новосибирской области, создала и зарегистрировала первый российский экспресс-тест на выявление антигена коронавирусной инфекции в человеческой слюне. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Новый вид экспресс-теста анализирует образец слюны человека, а не мазок из носа, который берут для выявления антигена коронавируса при использовании существующих тестов. Новинка определяет результат в течение 7-10 минут.
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Тест обладает такими показателями, которые помогают быстро выявлять даже бессимптомных пациентов. По словам Овчинского, компания стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощность предприятия позволяет выпускать около 40 миллионов экспресс-тестов в год.
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«В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках», — отметил Овчинский.
Директор «Имбиан Лаб» Вероника Осипова добавила, что компания стремится разрабатывать максимально удобные и точные системы экспресс-тестов. По ее словам, разработка распознает все известные на данный момент штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «альфу», «омикрон» и «стелс».
«При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания», — подчеркнула она.
Предприятие начало локализацию своего производства на площадке «Алабушево» в этом году. Его площадь составит около 2,5 тысячи квадратных метров. На территории предприятия разместят производственные участки, лаборатории и офисное помещение.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что компания поэтапно наращивает свой продуктовый портфель. Сейчас предприятие получило 75 регистрационных удостоверений на производство тестовых систем для выявления разных болезней.
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