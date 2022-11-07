Овчинский: компания из ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство компонентов для «Умной фермы» | 360°

Общество 07 ноября 2022, 07:19 Овчинский: компания из ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство компонентов для «Умной фермы» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания из особой экономической зоны «Технополис Москва» запустит в серийное производство компоненты для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота «Умная ферма». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производство начнется на заводе «Протон» уже в этом году.

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«Линейка компонентов для „Умной фермы“ <…> позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов. Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях», — отметил Владислав Овчинский.

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По его словам, систему тестировали полтора месяца на ферме под Свердловском.

Выгоднее аналогов

«Умную ферму» разработали в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» в конце 2021 года. Завершились необходимые экспериментальные процедуры. Благодаря испытаниям, проведенным на ферме с участием восьми коров, ученые смогли усовершенствовать систему.

Основной элемент — герметичная капсула с датчиками. Животное проглатывает ее, и она, находясь в желудке, измеряет все необходимые параметры. Датчик хромоты, также входящий в систему, отслеживает передвижения с помощью модуля навигации. При этом животное не испытывает дискомфорта. С датчиков данные поступают к оператору через базовую станцию.

«Умная ферма» будет обходиться ощутимо дешевле зарубежных аналогов и поможет оптимизировать фермерские затраты, а также повысить удои на два-три литра в день с каждой коровы и контролировать качество молока, отметили разработчики.

Как пояснил сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика», ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылев, в серийное производство выйдут базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги (на ферме повышена концентрация различных загрязнений).

«После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе „Протон“, так как на протяжении многих лет сотрудничества предприятие демонстрировало профессионализм и выполняло работу качественно», — добавил Жмылев.

Расширение производства

Завод «Протон» в этом году отметил 50-летие. Изначально это была опытно-экспериментальная площадка, где ученые и инженеры Московского института электронной техники (МИЭТ) создавали образцы различных научных разработок для будущего серийного производства. Сейчас «Протон» — одно из ведущих предприятий по созданию и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и информационно-вычислительных систем. В начале следующего года завод собирается расширить производство в полтора раза, заявил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«На площадке „МИЭТ“ особой экономической зоны Москвы введут в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Там разместятся научные и производственные участки предприятия», — пояснил он.

В числе заказчиков «Протона» — «Конструкторское бюро приборостроения», «Казанский вертолетный завод», «Курганмашзавод», «Омсктрансмаш», НПО «Базальт» и другие крупные предприятия.

На ОЭЗ «Технополис Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия размещаются на пяти площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем». Их общая площадь — более 223 гектаров. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на ОЭЗ, — свыше 81 миллиарда рублей.