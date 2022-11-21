Общество 21 ноября 2022, 08:22 Овчинский: инвестор определил архитектурную концепцию ТЦ «Среда» на юге Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инвестор определился с архитектурным обликом строящегося на юге столицы торгового центра «Среда». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он отметил, что в 2022 году столица подписала с инвестором оглашение по созданию ТЦ на юге города. Застройщик входит в структуру «Страна Девелопмент», он оформит на улице Элеваторной торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров.

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«В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей», — сказал Овчинский.

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По его словам, концепция нового ТЦ, который строится в рамках городской программы создания мест приложения труда, будет состоять из природных и индустриальных образов. Специалисты оформят фасады здания в рамках современной органической архитектуры с металлическими панелями, стеклянными поверхностями и панелями «под дерево». Сдать объект в эксплуатацию застройщик планирует в марте 2025 года. В новом ТЦ будут доступны 430 рабочих мест.

Президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал, что рядом с объектом оборудуют парковку на 111 мест, в том числе для маломобильных людей. Для удобства горожан будут установлены велопарковки. Гайдуков отметил, что на первом этаже торгового центра заработают магазины и супермаркеты, а на втором – фудкорт и развлекательный центр, а также ресторан. На крыше ТЦ создадут общественное пространство с зоной для отдыха посетителей. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию.

В 2020 году в Москве стартовала программа по созданию мест приложения труда, которая помогает решить проблемы маятниковой миграции, сократить трафик и разгрузить общественный транспорт. Для этого в столице привлекают инвесторов. Они предоставляют новые рабочие места, а столица дает им льготы при переоформлении земельных участков под строительство жилья. На сегодняшний день в Москве реализуются 25 соглашений с общим объемом инвестиций в 106 миллиардов рублей для создания порядка 34,5 тысячи рабочих мест. С 2023 по 2028 год поэтапно будут вводиться объекты в эксплуатацию.