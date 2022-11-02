Овчинский: фотовыставка об участниках спартакиады «Моспром-2022» открылась в Москве | 360°

Общество 02 ноября 2022, 09:20 Овчинский: фотовыставка об участниках спартакиады «Моспром-2022» открылась в Москве Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Фотовыставка о сотрудниках столичных промышленных предприятий, принявших участие в спартакиаде «Моспром-2022», открылась в сквере на Цветном бульваре. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Фотовыставка на Цветном бульваре. Фото — пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Он отметил, что спартакиада «Моспром» проходит четвертый год подряд. Она объединяет инженеров, механиков и других специалистов ведущих заводов Москвы. В этом году было подано свыше 4,5 тысячи заявок на участие в соревнованиях.

Сборная команда по волейболу предприятия «Гранит». Фото — пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные специалисты играли в футбол, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, шахматы, хоккей и бильярд. Также участники состязались в плавании, киберспорте и легкой атлетике.

«Финал спартакиады прошел в спорткомплексе „Лужники“ 24 сентября. А 1 ноября на Цветном бульваре открылась фотовыставка, посвященная участкам соревнований», — сказал Овчинский.

Снимки участников спартакиады «Моспром-2022». Фото — пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он подчеркнул, что выставка будет работать до конца месяца. Москвичи смогут увидеть фото победителей турнира по баскетболу — команды Московского нефтеперерабатывающего завода. Также на выставке разместили снимки участников с завода «Миль и Камов», «Фабрики вентиляции Галвент», «Гранит», «Корпорации „Иркут“» и «Московского машиностроительного завода „Авангард“».

Участник баскетбольной команды «Газпрома». Фото — пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Автором фотовыставки выступил спортивный фотограф Артем Самигуллин. Он известен своими работами со знаменитыми зарубежными и отечественными спортсменами и актерами.