Общество 14 ноября 2022, 07:22 Овчинский: экскурсии по фабрикам и заводам Москвы начались в рамках проекта «Открой#Моспром» Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве начались экскурсии по промышленным предприятиям города. Мероприятия пройдут с 14 ноября по 2 декабря по более чем 35 фабрикам и заводам. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что за неделю свыше двух тысяч человек подали заявки на участие в проекте. В течение двух недель москвичи смогут записаться на интересующие их экскурсии.

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«Среди заводов есть новые предприятия: например, один из ключевых производителей автокомпонентов, где ежегодно выпускают более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей», — подчеркнул Овчинский.

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Всего за три недели пройдет свыше 170 экскурсий. Новичком проекта стали завод «МикроЭМ Технологии», на котором изготавливают печатные платы, и «Московский комбинат игрушек», отвечающий за производство настольных игр.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для участников 24 ноября организуют экскурсии по специальному IT-маршруту. Для гостей мероприятия будет доступно посещение площадки одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России и офиса российской технологической компании VK.

На Щербинском лифтостроительном заводе участники экскурсии смогут поближе познакомиться с процессом производства лифтовых кабин, установленных в домах по всей стране. Во время тура на московский тормозной завод «Трансмаш» москвичам покажут производство тормозных систем для вагонов метро и междугородних поездов.

Также для экскурсантов подготовят различные мастер-классы и расскажут об истории развития московской промышленности в музеях предприятий. Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта по ссылке: https://otkroimosprom.ru/events/.