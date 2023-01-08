Общество 08 января 2023, 09:20 Овчинский: более 7,2 миллиона человек посетили онлайн-экскурсии по фабрикам и заводам Москвы

Читать 360tv в

За 2022 год в Москве в рамках проекта «Открой#Моспром» состоялось 12 онлайн-экскурсий по заводам и фабрикам российской столицы. В общей сложности их посетили порядка 7,2 миллиона человек. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Онлайн-экскурсии — одно из направлений проекта «Открой#Моспром». Как правило, они проходят в двух форматах. В первом случае звездные гости проводят прямой эфир для всех желающих. Во втором — проект размещает видеотуры в соцсетях и на сайте, а ведущая и специалисты проводят экскурсии. Именно онлайн-формат, по словам Овчинского, является отличной возможностью лучше узнать особенности столичной промышленности.

Реклама

«В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели более 7,2 миллиона зрителей. Четыре из них прошли с участием звездных гостей», — добавил он.

Реклама

К примеру, в этом году проект организовал экскурсию на «Агрохолдинг Московский». Зрители увидели процесс выращивания овощей и съедобных цветов, а также теплицы с системой «умный дом».

Серию виртуальных экскурсий с участием знаменитостей в 2022 году открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова. Она посетила научно-производственное объединение «Молния», которое разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники, а также проводит множество исследований и испытаний. Певец Анатолий Цой провел эфир с шоколадной фабрики French Kiss, где выпускают конфеты ручной работы. Завершила сезон на комбинате напитков «Очаково» двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.