Общество 18 февраля 2023, 11:40 Овчинский: более 4 тысяч человек стали участниками семинара о поддержке бизнеса в Москве РИА «Новости»

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Участниками семинара «Экосистема поддержки бизнеса: как город окружает бизнес заботой», который прошел в Москве 16 февраля, стали свыше четырех тысяч человек. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что мероприятие из цикла «Семинаров для бизнеса» посвятили мерам поддержки, которыми могут воспользоваться промышленники и инвесторы Москвы. Участники присоединились к новому семинару и очно, и в формате онлайн.

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По оценке Овчинского, такие встречи показали большую востребованность и у тех, кто уже ведет бизнес на территории города, и у тех, кто пока планирует локализовать производство.

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«[На семинаре 16 февраля] на примере реальных кейсов разобрали плюсы и минусы размещения производственных площадей в столице, а также обсудили, как идею о создании продукта довести до масштабного выпуска и выхода на крупнейшие маркетплейсы страны», — сообщил он.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В выборе площадки для запуска производства помогает город. В частности, инвестору могут предоставить земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта в аренду на пятилетний срок. Он получает льготы и землю, создает рабочие места и производит востребованную продукцию. С 2022 года получить земельный участок можно по льготной ставке за рубль в год.

Еще один вариант — локализация производства на территории особой экономической зоны столицы. Для резидентов ОЭЗ также введен ряд преференций. Например, ставка налога на прибыль установлена на уровне 2%.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании полностью освобождают от имущественного, транспортного и земельного налогов. Этими льготами резиденты ОЭЗ могут пользоваться в течение срока действия соглашения о ведении деятельности в особой экономической зоне.

Новая бизнес-встреча пройдет 21 февраля. На повестку вынесут процедуры для получения разрешения на строительство. Среди других вопросов — существующие на сегодняшний день услуги и сервисы прямой связи застройщиков с органами власти в сфере градостроительства столицы.

Расписание, форма для регистрации, а также ссылки на онлайн-трансляции можно посмотреть здесь.