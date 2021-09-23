«Оу ес! Пошли денежки». МВД изобретательно рассказало россиянам о мошенниках

Сотрудники МВД разместили в интернете ролик, на котором изображены жертвы мошеннических схем. По словам ведомства, покупая карету в интернете, вместо нее можно получить тыкву. Видео опубликовано в Twitter.

По сюжету, девушка вводит CVC-код на сайте, продающем кареты для путешествий. В какой-то момент у нее на глазах карета превращается в тыкву, а деньги уходят мошеннице, которая говорит: «Оу ес! Пошли денежки».

«Соблюдайте меры информационной безопасности», — сопроводили видео словами сотрудники МВД.

Пользователи социальной сети восприняли ролик не без доли иронии. Некоторые из них написали, что качество видео «так отвратительно, что даже хорошо».

Ранее глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как распознать мошенника на сайте объявлений. По его словам, подозрения должны возникнуть на этапе, когда вам предлагают перевести деньги не через систему, встроенную на сайте, а «напрямую».