«Отвыкнуть от летних способов вождения»: эксперты рассказали, как не попасть в ДТП зимой

Зимой, во время снегопадов и гололедов, обычно резко увеличивается количество аварий. Автоэксперты Игорь Моржаретто и Петр Шкуматов рассказали Ura.ru, какие правила нужно соблюдать на зимней дороге, чтобы не попасть в ДТП.

Эксперты отметили, что зимой даже опытным водителям следует ездить гораздо осторожнее, чем в теплое время года.

«С наступлением зимы надо отвыкнуть от летних способов вождения. То есть никаких превышений скорости. Наоборот, если знак висит 80 километров в час, это не значит, что надо ехать 100 километров в час. В каких-то ситуациях надо ехать 60 километров в час. Во-вторых, дистанцию длиннее держать и забыть о резких поворотах, резких перестроениях. Это все для лета, и до лета оставим», — сказал Игорь Моржаретто.

Петр Шкуматов согласился с ним, добавив, что на заснеженной дороге не стоит перестраиваться и тем более подрезать других водителей.

«Совершать минимальное количество перестроений. Резко не крутить рулем, резко не нажимать на тормоза. Также стараться пропускать людей, которые перестраиваются, то есть не пытаться учить, подрезать, потому что это путь к аварийности», — предупредил Шкуматов.