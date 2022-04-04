Ответственный за здоровье. Сколько препаратов выпускают на российских фармзаводах

Доля отечественных препаратов в общем объеме продаж в 2021 году составила более 60% в упаковках. По данным пресс-службы Минпромторга, всего в России за год продали 5,2 миллиарда пачек лекарств — как отечественных, так и импортных — на общую сумму почти два триллиона рублей. В РФ существует технологическая возможность производить более 80% жизненно важных препаратов: 656 позиций из 808 включенных в перечень.

Завод «Фармстандарт-Лексредства» в Курске входит в пятерку крупнейших в стране производителей медикаментов. На предприятии производятся таблетки, капсулы, драже, пилюли от самых разных заболеваний — от сахарного диабета до инфекционных.

«На сегодняшний день номенклатура предприятия составляет более 450 наименований препарата с учетом разных форм и доз. Более 100 препаратов относятся к жизненно важным», — рассказала специалист по работе с внешними организациями «Фармстандарт-Лексредства» Яна Лунева.

Последняя на данный момент разработка завода — противотревожный препарат «Афобазол Ретард». Именно в лабораториях курского предприятия придумали новую дозировку.

«После разработки, дозировка препарата стала 30 миллиграммов. Это позволяет использовать его один раз в сутки», — сообщила начальник отдела разработки и внедрения новых препаратов «Фармстандарт-Лексредства» Нина Рыкова.

Во время пандемии завод увеличил производство. Многие из выпускаемых препаратов были ориентированы на борьбу с вирусными инфекциями. В частности выросли объемы производства «Арбидола», отметила директор по производству «Фармстандарт-Лексредства» Лилия Евдокимова.

В 2021 году на заводе выпустили 540 миллионов лекарств. В 2020-м до потребителей дошло 480 миллионов упаковок. Производство продолжает увеличивать мощности.