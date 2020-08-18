Ответственных за проведение «Диктанта Победы» назначили в Подмосковье

Подготовка к проведению всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны продолжается в России. Так, в Подмосковье уже определили список ответственных за организацию «Диктанта Победы».

В рамках акции «Диктант Победы» депутат Госдумы Лидия Антонова будет помогать в работе организационного комитета и подмосковных образовательных учреждений. Кроме того, она будет организовывать образовательные и просветительские мероприятия в день проведения акции.

Составлением списка образовательных учреждений, где будет проходить мероприятие, займется первый замминистра образования Подмосковья Илья Бронштейн. Ему же поручили сделать перечень ответственных за площадки проведения «Диктанта Победы». Привлекать к участию ветеранские организации и координировать акцию будет депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Организацию рекламной кампании «Диктанта Победы» поручили советнику губернатора Подмосковья в ранге министра Александру Когану. Министр культуры Московской области Елена Харламова будет формировать поручения по проведению акции на базе региональных музеев. Еще она будет помогать в организации мероприятия в Мемориальном музее Зои Космодемьянской. Эта площадка станет центральной в день проведения акции.

Всероссийский исторический диктант пройдет 3 сентября. Цель «Диктанта Победы» — привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности. Мероприятие планируют провести во всех российских городах, где проживают более пяти тысяч человек.