Общество 24 мая 2023, 14:52 Ответственность за содержание Артемовска возложили на администрацию Шахтерска Мэр Шахтерска Шатов объявил о переводе ответственности за Артемовск в администрацию города РИА «Новости»

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Освобожденный город Артемовск, а также все населенные пункты, которые находятся рядом с ним, войдут в зону ответственности администрации Шахтерска. Об этом в беседе с ТАСС заявил мэр города Александр Шатов.

Он пояснил, что такое решение власти Донецкой Народной Республики примут в ближайшее время.

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«Артемовск, Артемовский район, все ближайшие населенные пункты, а также города Часов Яр, Северск — все будет в зоне ответственности Шахтерска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы собственные администрации», — заявил Шатов.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в освобожденный Артемовск прибыли сотрудники МВД для оценки ситуации.

«На следующем этапе заводим туда МЧС для оценки объема по разминированию, как и в предыдущих освобожденных городах надо проверить каждое здание — каждый метр. Ну и после этого, по налаженному механизму, будет работать Объединенный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям», — отметил он.

Российские силы полностью освободили от украинских боевиков Артемовск в минувшее воскресенье, 21 мая. В Минобороны заявили, что операцию провели штурмовые отряды группы «Вагнера» при поддержке Южной группировки войск.

По словам Пушилина всех остававшихся мирных жителей из города эвакуировали.