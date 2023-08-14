Общество 14 августа 2023, 09:53 Ответственность за распространение фото военных объектов ужесточат в России Ответственность за публикацию фото военных объектов могут ужесточить в России РИА «Новости»

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Власти Крыма намерены на федеральном уровне инициировать внесение поправок в законодательство об ужесточении ответственности за публикации видеозаписей и фото стратегических и военных объектов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Крым намерен на федеральном уровне инициировать внесение поправок в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в чатах, мессенджерах, интернет-ресурсах и публичном пространстве фото и видео работы военных и стратегических объектов, оборонных систем и ПВО», — написал он.

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По мнению Аксенова, все люди, которые занимаются подобными вещами, являются невольными или вольными пособниками противника.

«Призываю всех помнить о последствиях необдуманных поступков и проявлять ответственность. Это помогает врагу», — добавил глава полуострова.

Ранее оперативники ФСБ в Самарской области задержали местного жителя, снабжавшего Украину информацией о военных эшелонах.