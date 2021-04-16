Ответственность за пропаганду преступлений предложили ввести в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести в нашей стране ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера. Письмо с инициативой было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, написал сайт RT.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения в России новой административной статьи за пропаганду правонарушений и действий преступного характера, осуществляемую в общественных местах, СМИ или сети интернет», — написал Хамзаев.

Помимо прочего, он попросил, на усмотрение профильных ведомств, оценить возможную ответственность за действия такого рода. Общественный деятель заметил, что в последнее время большую популярность получили персональные блоги граждан в социальных сетях. Ради роста рейтингов они пропагандируют противоправные действия. Люди публикуют видео с нарушениями правил дорожного движения, пранк-видео с оскорблениями посторонних граждан.

По мнению Хамзаева, такой контент оказывает плохое влияние на подрастающее поколение.