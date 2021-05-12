Ответственность за небрежное хранение оружия предложили ужесточить в России

Если из-за небрежного хранения оружия погибли люди, то его владельца нужно сажать не на два года, как сейчас, а на пять лет. С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он изложил свои мысли по этому вопросу в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в статью 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц», — приводит RT текст письма общественника.

Курдесов напомнил об участившихся случаях, когда дети получают доступ к оружию родителей, из-за чего гибнут люди.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. Ранения получил 21 человек. Подозреваемого в массовом убийстве задержали. Похороны погибших пройдут в Казани 12 мая. В столице Татарстана сегодня объявили траур.