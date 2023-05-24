Общество 24 мая 2023, 08:31 Ответственность за нарушения при обращении с животными усилили в России Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение требований к содержанию питомцев Unsplash

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП об ответственности за нарушения при обращении с животными. Документ предусматривает, в том числе, штрафы за жестокое обращение. Информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для физлиц может составить до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч.

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За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния установили штрафы до 15 тысяч рублей — для граждан, для должных лиц — 30 тысяч и до 100 тысяч — для юрлиц.

Кроме того, законопроект предлагает установить для владельца животного штраф за укусы в размере до 200 тысяч рублей.

По мнению председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов в беседе с «360» пояснил, на ком будет лежать ответственность в случае нападения на человека бездомных собак.