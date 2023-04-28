Общество 28 апреля 2023, 15:46 Ответственность за любой пожар предложили возложить на собственников земель МЧС России предложило сделать собственника ответственным за пожар на его участке Pxhere

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МЧС России предложило внести изменения в законодательство, чтобы при возникновении пожара привлекать к ответственности собственников земельных участков вне зависимости от того, кто нарушил противопожарную безопасность. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства России Сергей Воронов. Его процитировал ТАСС.

По его словам, перед министерством стоит задача — инициировать изменения в КоАП. Такое решение приняли после массовых пожаров в Свердловской области.

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«Собственник земли будет <...> ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», — уточнил Воронов.

Он сравнил инициативу с ответственностью автомобилистов. Штраф за нарушение правил дорожного движения приходит на имя владельца машины, а не того, кто в этот момент был за рулем.

На протяжении недели в нескольких поселках Свердловской области происходили крупные пожары. Известно о 206 сгоревших строениях, среди них 147 жилых построек и тюремная больница. В поселке Сосьва в результате пожара погибли два человека.