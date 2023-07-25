Общество 25 июля 2023, 11:39 Ответственность за фальсификацию пищевых продуктов предложили сделать уголовной

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам вместе с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом предложили сделать уголовной ответственность за фальсификацию пищевых продуктов. Об этом написала «Парламентская газета».

На сегодняшний день, организацию, которая подделывает молочные продукты могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Данкверт отметил, что этот штраф не останавливает фальсификаторов.

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Депутаты направили правительству вопрос о возможности ввести уголовное наказание за подделку продуктов. Речь идет о молочной, мясной продукции, а также напитках.