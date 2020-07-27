Ответственность мигрантов за правонарушения предложили усилить в России

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. Соответствующую инициативу он направил главе МВД РФ и спикерам Госдумы и Совета Федерации.

Уточняется, что по разным оценкам в нашей стране в настоящий момент находится от 12 до 15 миллионов мигрантов. Это число составляет приблизительно 8–10% от 146 миллионов жителей России. На фоне распространения коронавирусной инфекции большое число приезжих из других стран остались без работы.

По мнению специалиста, такая ситуация может привести к росту правонарушений. Орлов напомнил слова замсекретаря Совбеза Александра Гребенкина. Он отметил, что «иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тысячи преступлений», пишет сайт NEWS.ru.

Как подчеркнул эксперт, для снижения уровня преступлений, которые совершаются иностранными гражданами, РФ необходимо обратить внимание на международный опыт. Так, в Объединенных Арабских Эмиратов предполагается жесткое наказание за нарушение практически любого закона, будь то просроченная виза и проезд на красный свет.