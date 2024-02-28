Эксклюзив 28 февраля 2024, 17:59 Ответственность для всех одинакова. Кому грозит наказание за дискредитацию ВС России Адвокат Ульяненко: наказание за фейки о ВС России не зависит от статуса человека РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что покинувшие страну звезды шоу-бизнеса, которые дискредитировали армию России, предстанут перед законом при возвращении домой. Однако ответственность за фейки об отечественных войсках для всех одинакова. Об этом рассказал «360» адвокат Виталий Ульяненко.

Он напомнил, что наказание за дискредитацию ВС России прописано в Уголовном кодексе. Документ един для всех жителей страны, вне зависимости от статуса и регалий.

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«Тут не имеет значение, будет ли это представитель шоу-бизнеса или политик, который покинул территорию РФ, или иное физическое лицо, также дискредитировавшее Вооруженные силы России. <…> Не имеет значения, кто конкретно дискредитирует», — указал адвокат.

Разница заключается только в том, где на данный момент человек, который дискредитировал российскую армию. Если нарушитель находится в стране, правоохранители примут все необходимые меры для его задержания и последующего наказания, первично привлекут к административной ответственности, а за повторный проступок — по статье УК РФ.

Если человека объявили в розыск или арестовали заочно, то при пересечении российской границы его задержат и примут необходимые меры для привлечения нарушителя к ответственности, резюмировал адвокат.

Накануне за распространение фейков об армии России заочно арестовали экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*. По статье бывшему парламентарию грозит до 10 лет лишения свободы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.