Эксклюзив 13 декабря 2022, 18:28 «Ответственно выполнял работу». Брат задержанного по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» отказался считать его виновным Брат задержанного прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» назвал его невиновным Telegram

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Задержанный по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» Ильнур Шайхутдинов невиновен, он ответственно выполнял свою работу, рассказал «360» его брат Ильдар. По его словам, мужчина сообщил о своем задержании матери, после чего больше не выходил на связь.

Собеседник «360» отметил, что прораб собирался заканчивать работу в гипермаркете. После этого он планировал вернуться в Казань.

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«Нет, он невиновен. <…> Обычно он не сильно распространялся про свою работу, но, в принципе, говорил, что там все нормально. Сейчас, говорит, немного осталось, уже почти заканчивать собирались», — рассказал Ильдар Шайхутдинов.

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До переезда в столицу мужчина работал в Казани. Он строил дома — занимался проектами и работал непосредственно на стройке. Там же он начинал свою прорабскую деятельность, добавил собеседник «360». Он уточнил, что не расспрашивал его о работе в торговом центре.

«Рассказывал, что „строим, ремонтируем OBI, ремонтные работы“. Пока ничего непонятно, он ничего не говорит, у него отключен телефон», — добавил брат задержанного.

Днем 12 декабря сотрудники СК задержали двоих подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки». Возгорание случилось 9 декабря — тогда погиб один человек.