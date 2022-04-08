Ответную национализацию украинской собственности в РФ не поддержали в Госдуме

Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев заявил, что Россия вряд ли будет национализировать украинскую собственность в стране. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, было бы целесообразно национализировать собственность тех стран, которые заморозили золотовалютные резервы.

«Такие меры вряд ли наша страна будет предпринимать. Во-первых, это малоцелесообразно. Во-вторых, если и начинать национализацию, то национализацию собственности тех стран, которые фактически похитили значительную часть нашего золотовалютного резерва. В данном случае мы вполне могли бы оставить статус-кво, что касается имущества зарубежных, в том числе и недружественных стран, поскольку оно никуда не денется. Их пакеты акций в нашем топливно-энергетическом секторе без самой собственности являются бумажками. Их недвижимые активы из нашей страны никуда не уйдут, поэтому совершать такие шаги смысла нет», — отметил Гутенев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о национализации российского имущества для компенсации потерь от спецоперации.