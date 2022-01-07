«Приступы глупости и злости». МИД РФ жестко ответил Собчак

Пресс-служба Министерства иностранных дел России на своем Telegram-канале ответила блогеру и журналистке Ксении Собчак после ее поста в социальной сети о представителе ведомства Марии Захаровой.

Захарова выступила с заявлением о природе митингов в Казахстане. По мнению дипломата, американская сторона понятия не имеет, что там на самом деле там происходит.

Собчак ответила на слова Захаровой постом в Telegram, разместив картинку с подписью: «В смысле не понимают, Мария? Мы ж решили, что митинги в Казахстане именно оттуда и организовывали!».

МИД считает, что у Собчак «приступ глупости и злости, в пылу которого она все перепутала».

«О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила Ваш кумир Джен Псаки. Но вообще это прекрасно, что Вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам», — говорится в сообщении МИД.

Также ведомство предложило Собчак подумать, что в мире нужнее «позитивный человечек или депрессивный нелюдь».