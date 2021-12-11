Отвергнутый невестой россиянин выкинул в озеро кольцо за полмиллиона рублей

Сочинец Олег расстроился, когда его девушка Ксения отказалась выйти за него замуж. Предложение он делал на Министерском озере, популярном месте отдыха у жителей города-курорта. Но когда молодой человек услышал отказ, бросил кольцо в воду. Подробности истории рассказал сайт kp.ru.

Молодые люди встречались пару лет. Этим летом Олег решил, что дело нужно вести к свадьбе. Во время посещения одного ювелирного магазина девушке приглянулось кольцо с бриллиантами, именно его потенциальный жених и хотел надеть ей на безымянный палец. Но цена оказалась неподъемной — 500 тысяч рублей.

«У меня нет кредитной истории, потому в банк за деньгами я не пошел. Взял денег под залог квартиры в одной из брокерских контор», — рассказал Олег. По его словам, он рассчитывал погасить кредит из денег, которые гости подарят на свадьбу.

Для того, чтобы помолвка запомнилась точно, с собой Олег пригласил местного фотографа Владислава. Он рассказал, что все изначально пошло не по продуманному сценарию.

«Олег встал на колени, достал кольцо. Но Ксюша говорит, что он торопит события и она не готова. Пояснила, что у нее уже был один неудачный брак и снова сковывать себя узами она не хочет», — поделился свидетель.

Не стерпев отказа, Олег швырнул кольцо в воду. Только потом он сообразил, что кредит надо чем-то платить. Попытки найти в мутной воде ювелирное изделие успехом не увенчались. Фотограф Владислав посоветовал нанять водолазов. Но в ответ несостоявшийся жених заподозрил свидетеля, что тот присвоил кольцо себе. С тех пор друзья не общаются.

Олег отметил, что в месяц зарабатывает 80 тысяч рублей, из которых большую часть теперь намерен платить по кредиту, чтобы погасить его досрочно.