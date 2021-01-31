Ребенок в Челябинске отправился в школу в 2 часа ночи. Дорожные рабочие отвели его домой

В Златоусте Челябинской области дорожные рабочие встретили ночью ребенка, который рассказал, что идет в школу. Один из сотрудников отвел мальчика домой, другой снял происшествие на видео.

«Время два часа ночи. Стоим на дороге. Мальчишка шел с сумкой. Спрашиваю: „Куда?“ Говорит: „В школу“», — комментирует происходящее водитель снегоуборщика Сергей.

И советует родителям «смотреть на часы», прежде чем отправлять детей на улицу.

По словам автора ролика, его напарник довел мальчика до квартиры. Он убедился, что родители трезвые и передал им школьника. Родители мальчика рассказали рабочему, что у них сбились часы.

«У ребенка даже телефона нет при себе. Случится могло всякое: упал, сломал что-то, про педофилов тоже, наверное, наслышаны», — возмущается автор видео.

В паблике «ЧП Златоуст» во «ВКонтакте» жители пишут, что и сами иногда могут ошибиться со временем.

«Я тут перепутала будильник с СМС. И чуть в 3:30 не подняла мелкую в школу. Хорошо, решила погоду посмотреть и время увидела», — сообщила Светлана.

Также пользователи благодарят рабочих. Сергей написал, что у него самого трое детей, и он переживал за ребенка.