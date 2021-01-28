«Отвечаем за жизни детей». Директор московской школы объяснил вызов полиции из-за игрушечного пистолета

Пятиклассник принес в школу игрушечный пистолет, который учительница могла принять за настоящий. Однако в том, что в школу приехала полиция, нет ничего необычного — это рядовой рабочий момент. Правоохранители убедились, что оружие ненастоящее, и всех успокоили.

Об этом рассказал «360» директор школы № 1619 в столичном Строгине Евгений Скуднов.

«Я не вижу никакого инцидента в том, что пятиклассник принес игрушку в школу. Выглядит игрушка, может, как настоящая, сейчас у нас технологии такие, что можно и не отличить. И учитель увидела, мальчик, в принципе, сам сказал», — отметил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «переполохе» в московской школе. Туда вызвали полицию из-за игрушечного пистолета, который принес 11-летний пятиклассник. Ребята играли в гангстеров, когда мальчик достал свое оружие. Другой школьник сразу побежал к учительнице и рассказал про пистолет, а та вызвала полицию.

Директор отметил, что Telegram-каналы «притягивают за уши» события, чтобы получить просмотры.

«Чтобы перестраховаться, убедиться, что это не боевое оружие, ничего — полиция приехала, всех успокоила. Это не инцидент, это так, рабочий момент. Мальчик хороший, никогда ни в чем замечен не был. Но всегда надо держать ухо востро, потому что мы отвечаем за жизни сотен детей. Чтобы ничего не случилось в образовательной организации, мы должны иногда принимать и такие меры», — подчеркнул он.