«Отвечаем за жизни детей». Директор московской школы объяснил вызов полиции из-за игрушечного пистолета
Об этом рассказал «360» директор школы № 1619 в столичном Строгине Евгений Скуднов.
«Я не вижу никакого инцидента в том, что пятиклассник принес игрушку в школу. Выглядит игрушка, может, как настоящая, сейчас у нас технологии такие, что можно и не отличить. И учитель увидела, мальчик, в принципе, сам сказал», — отметил он.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «переполохе» в московской школе. Туда вызвали полицию из-за игрушечного пистолета, который принес 11-летний пятиклассник. Ребята играли в гангстеров, когда мальчик достал свое оружие. Другой школьник сразу побежал к учительнице и рассказал про пистолет, а та вызвала полицию.
Директор отметил, что Telegram-каналы «притягивают за уши» события, чтобы получить просмотры.
«Чтобы перестраховаться, убедиться, что это не боевое оружие, ничего — полиция приехала, всех успокоила. Это не инцидент, это так, рабочий момент. Мальчик хороший, никогда ни в чем замечен не был. Но всегда надо держать ухо востро, потому что мы отвечаем за жизни сотен детей. Чтобы ничего не случилось в образовательной организации, мы должны иногда принимать и такие меры», — подчеркнул он.