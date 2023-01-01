Общество 01 января 2023, 09:41 Отважная девушка искупалась в ледяном Охотском море после Нового года. Видео Девушка искупалась в море на Сахалине 1 января и попала на видео

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В соцсетях появилось видео, на котором девушка купается в море 1 января. Очевидцы утверждают, что она окунулась в Охотское море на Сахалине.

Судя по видео, на море были сильные волны. Девушка в купальнике грациозно и уверенно вошла в воду. Правда, долго плавать не стала — окунулась и после того, как ее два раза подряд обдало волной, двинулась обратно к берегу. В кадр попал человек, фотографировавший ее в этот момент.

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«А вот и 1 января 2023 года! Смотри, как красиво заходит! Красотка!» — говорят при этом за кадром.

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В конце тот же голос заключил, что «вот так и надо Новый год отмечать».

По данным из открытых источников, температура воды в этом море на Сахалине сегодня составляет менее +3 градусов, причем есть тенденция к ее понижению. Отмечается, что при такой температуре поггружаться в воду можно лишь на несколько минут, но даже для закаленных людей это может быть опасно. Кроме того, следует учитывать «общую погоду». На Сахалине сегодня около -10 градусов.