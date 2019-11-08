Отцу полковника Захарченко смягчили приговор
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Виктор Захарченко получил три года и девять месяцев вместо четырех лет колонии. Об этом сообщило РИА «Новости». Второй фигурант дела — экс-глава банка «Московское ипотечное агентство» Владимир Корьевкин — тоже получил смягченный срок: вместо 4,5 года— 4 года колонии. Кроме того, его и Захарченко-старшего оштрафовали на 900 и 800 тысяч рублей соответственно.
По данным следствия, Корьевкин фиктивно устроил Захарченко-старшего к себе на работу в банк. Отец полковника получил должность советника финансовой организации. Его зарплата составляла около 150 тысяч рублей в месяц.
Самого Дмитрия Захарченко, бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, приговорили к 12, 5 года тюрьмы за получение взяток. Суд смягчил ему приговор на полгода.