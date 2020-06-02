Отцу, который увел детей жить в лес во время пандемии, вернули сыновей

Жителю Приморья Алексею Ивлеву вернут детей. Во время пандемии коронавируса он с тремя сыновьями ушел жить в лес — мальчики сами попросили его об этом.

Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Дети уже вернулись в семью, сейчас они живут у бабушки, пока отец приводит квартиру в порядок для жизни ребят. Органы опеки приняли решение не ограничивать его в родительских правах Ольга Романова.

Она отметила, что дети действительно жили вместе с отцом в палатке в лесу, но при этом они расположились недалеко от своего дома. Ранее сам мужчина заявлял, что они разбили лагерь примерно в 300 метрах. Ольга Романова также подчеркнула, что условия, которые создал для сыновей отец, были приемлемыми.

Единственное нарушение прав ребенка произошло потому, что старший мальчик, который учится в девятом классе, «пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов».

Алексей Ивлев рассказал, что ушел жить в лес не из-за пандемии коронавируса. Он пояснил, что сыновья сами попросили его отправится туда с палатками — им хотелось переночевать на природе, пожить там некоторое время. Отец подчеркнул, что не планировал ни от чего прятаться. Он также отметил, что «немножко расслабился», и поэтому упустил из вида, что старший сын не сдал экзамены до конца.