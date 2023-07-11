11 июля 2023, 06:11
«Отцовскую карту» с деньгами на развлечения предложили ввести в России
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской»
Выдавать «Отцовскую карту» с лимитом две тысячи рублей на культурный досуг с детьми предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести „Отцовскую карту“», — объяснил он.
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Новая мера поддержки станет аналогом «Пушкинской карты», только выдавать ее депутат предложил не школьникам, а семьям — на совместный досуг. В остальном условия схожи — номинал две тысячи рублей, которые можно потратить на кино, зоопарк и другие развлечения с детьми.
Распоряжаться деньгами разрешат исключительно мужчинам. По задумке Бориса Чернышова, это вернет утраченную в советское время роль отца и даст матерям возможность отдохнуть.
«Пушкинской карте» начали подыскивать единого билетного оператора. Минкультуры и Минцифры предложили назначить им VK.
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