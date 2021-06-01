Общественники предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитал, равном материнскому, снижении пенсионного возраста родителей, льготах на отдых и других мерах.

Письмо с предложениями в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направил глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, сообщило РИА «Новости».

Общественник предлагает разработать новый федеральный проект «Многодетная страна». В нем установить отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей и выплачивать его при рождении трех и более детей.

Также предлагается ежемесячно платить пособие на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет независимо от доходов семьи.

Кроме того, Рыбальченко хочет снижать налоги с увеличением числа детей. Семья с пятью детьми, по его мнению, должна освобождаться от уплаты налогов.

Общественники считают необходимым снижать пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка. И компенсировать многодетным до 50% от стоимости семейного отдыха.