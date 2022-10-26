Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации | 360°

26 октября 2022, 12:23
Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации
Депутат ГД Останина: отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации
Отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье освободили от частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Она уточнила, что 26 октября связалась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. После беседы выяснилось, что в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации внесли два изменения.
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Первое — право на освобождение от частичной мобилизации теперь есть для отцов двоих детей, жены которых находятся на 22-й неделе беременности. Еще одна поправка касается отцов детей-инвалидов. Их также освободили от частичной мобилизации вне зависимости от того, сколько детей в семье.
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«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон „О мобилизации“, поскольку директива действует до окончания СВО», — уточнила Останина.
Этот вопрос, по ее словам, она обсудит с коллегами. Но уже сейчас глава комитета Госдумы по обороне лично пообещал ей поддержать поправки после СВО, заключила депутат.
Частичная мобилизация в РФ
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