Общество 15 марта 2023, 18:46 Отцам с детьми от суррогатных матерей разрешили получать маткапитал Госдума одобрила законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять материнский капитал на отцов с рожденными от суррогатных матерей детьми. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента России.

Новый законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Авторы инициативы предложили распространить право на получение маткапитала на мужчин, которых признали в качестве единственного родителя отцом детей. Изменение также коснется отцов детей от суррогатных матерей.

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Право на получение маткапитала предоставили мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребенок, а также для тех, кто вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

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В законопроекте отмечено, что такое право мужчины прекращается в случае его смерти или лишения родительских прав и переходит к усыновившей его ребенка супруге, даже если она является гражданкой другого государства.

Если женщина скончалась или совершила преступление в отношении своего ребенка, то ее лишают права на маткапитал. В таком случае оно возникает у несовершеннолетнего ребенка или у ребенка-студента, обучающегося очно в образовательной организации до окончания учебы.

Правительство России утвердило с 1 февраля индексацию на 11,9% детских пособий. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличился почти до 587 тысяч рублей. На второго выплата составила почти 775,6 тысячи.