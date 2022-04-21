Отцам-одиночкам будут выплачивать материнский капитал

Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон, позволяющий отцам-одиночкам получать материнский капитал в случае смерти матери ребенка или если родительские права есть только у него. Об этом сообщил ОТР.

Получить маткапитал на первого ребенка можно в том случае, если он родился после 1 января 2020 года. А на второго и последующего — если он родился начиная с 2007 года.

Депутаты также приняли закон, который усиливает защиту персональных данных россиян. Теперь онлайн-магазины не смогут собирать у покупателей номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию. В тоже время банки не смогут передавать персональные данные своих клиентов за границу.