Экс-схиигумена Сергия обвинили в оскорблении чувств верующих

Верующие обратились к заместителю генпрокурора России Игорю Ткачеву, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и ее коллеге в Свердловской области Игорю Морокову. Они просят проверить деятельность бывшего схиигумена.

Авторы заявления перечислили его практики.

«Нам стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре по отношению к детям применяется насилие, в их присутствии происходит так называемое „изгнание бесов“, при этом психически больные люди кричат, бьются в судорогах, матерятся», — говорится в заявлении.

По словам авторов, у несовершеннолетних формируются неправильные психологические и нравственные установки. Поэтому информация такого рода оскорбила религиозные чувства заявителей.

Верующие подтвердили свои слова ссылками на видео, размещенными на YouTube-канале представителя бывшего схиигумена Всеволода Могучева. Авторы обращения призывают заблокировать канал.

В Екатеринбургской епархии знают о подобных письмах, которые поступают в правоохранительные органы с первых дней конфликта.

«Людей очень беспокоит сложившаяся ситуация, когда православный монастырь оказался в руках раскольников, а в сети Интернет с подконтрольных им ресурсов на Русскую православную церковь льются потоки клеветы и оскорблений», — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Мороков пообещал проверить данные в обращении. По его словам, указанные факты «уже являются предметом работы Следственного комитета». В свою очередь адвокат бывшего схиигумена Сергия Светлана Герасимова назвала обращение провокацией.